Mehmet Şimşek: İhracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketi devrede Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün ihracatçıların kullanımına sokulan yeni kredi paketi ile ilgili görüşlerini paylaşan bir mesaj yayınladı.

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Finansmana erişimde ihracatçılara kolaylık sağlayacak yaklaşık 1 milyar dolarlık "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" hizmete geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 bankanın katılımlarıyla gerçekleştirilen yeni paketten ihracatçı firmalar yararlanacak.

Toplam 11 bankanın destek verdiği pakette ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.

"Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kredi paketinin ihracatçılara katkı sağlayacağını ve ihracatın desteklenmesinin devam edeceğini aktaran bir mesaj yayınlayarak şöyle dedi:

Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.

Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.

2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz.

Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.

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