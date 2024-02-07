Mehmet Şimşek, Manisa'dan yerel üretim mesajı verdi Bakan Mehmet Şimşek, dün inceleme ve toplantılar için bulunduğu Manisa'da yerel üretim tesislerini gezerek, sanayicilerin sorunlarını yerinde dinledi ve birlikte yol haritası çizmek için görüş alışverişinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerin gücüyle yükselmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan aktardığı mesajında, dün sanayi, turizm ve tarım üssü Manisa’da temaslarda bulunduğunu aktardı.

Bakan Şimşek'in paylaşımında, yaptığı toplantı ve incelemelerle ilgili şu sözler yer aldı:

Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Ergün’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

"Yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer katıyor"

Ülkemizin gururu Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde katettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor.

"Reel sektörün nabzını tuttuk"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.

"Yerel kalkınma politikaları konuşuldu"