Haber Merkezi

Türkiye'de son yıllarda ekonomik alanda yapılan değişimler, fazlasıyla takip ediliyor.

2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan kabine ve ekonomi yönetimi, birçok yeni adımlar attı.

Bu kapsamda da para politikaları, kamu maliyesi ve tasarruflar çerçevesinde birçok adım atılarak ekonomik alanda iyileştirme için çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalar ise karşılığını her alanda veriyor.

REZERVLERİ DEĞRLENDİRDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası ekonomi yönetiminin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de Cansu Canan Özgen ile Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı..

Merkez Bankasının rezervlerine ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, şöyle konuştu;

"65 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Yine rezerv konusu...



Program öncesi bizim net rezervimiz yani Türkiye'nin Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi eksi 61 milyar dolardı. Netinden bahsediyorum. Brütü 98 milyar dolardı. Türkiye'nin net rezervi 65 milyar doların üzerine çıkmış durumda.



Swap hariç, net rezervi. Eksi 61'den artı 65'e çıkmış durumda, 65'in üzerine çıkmış durumda. Brüt de 166 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu zaten rekor bir düzeydir.

"BİR DİĞER KONU, ÜLKENİN RİSK PRİMİ"