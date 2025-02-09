Türkiye'de son yıllarda ekonomik alanda yapılan değişimler, fazlasıyla takip ediliyor.
2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan kabine ve ekonomi yönetimi, birçok yeni adımlar attı.
Bu kapsamda da para politikaları, kamu maliyesi ve tasarruflar çerçevesinde birçok adım atılarak ekonomik alanda iyileştirme için çalışmalar yapıldı.
Bu çalışmalar ise karşılığını her alanda veriyor.
REZERVLERİ DEĞRLENDİRDİ
Tüm bu gelişmeler sonrası ekonomi yönetiminin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de Cansu Canan Özgen ile Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı..
Merkez Bankasının rezervlerine ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, şöyle konuştu;
"65 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"
Yine rezerv konusu...
Program öncesi bizim net rezervimiz yani Türkiye'nin Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi eksi 61 milyar dolardı. Netinden bahsediyorum. Brütü 98 milyar dolardı. Türkiye'nin net rezervi 65 milyar doların üzerine çıkmış durumda.
Swap hariç, net rezervi. Eksi 61'den artı 65'e çıkmış durumda, 65'in üzerine çıkmış durumda. Brüt de 166 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu zaten rekor bir düzeydir.
"BİR DİĞER KONU, ÜLKENİN RİSK PRİMİ"
Bir diğer konu, ülkenin risk primi. Mayıs 2023'e gidin, Türkiye'nin CDS'i yani risk primi 700 baz puanın üzerine çıkmıştı. Şu an 254 oldu. Türkiye'nin risk priminden muazzam bir düşük var. Aslında bizim en iyi gördüğümüz seviyeler, en iyi yani 118-120 civarlarıydı.
Bizim hedefimiz bunun da 200'ün altına inmesi. Bu neden önemli? Çünkü yurt dışından firmalarımız borçlandıkları zaman benzer vadeli Amerikan veya Avrupa tahvillerinin faizini alıp üzerine bir risk primi ekliyorlar. Bir getir farkı ekliyorlar. Mesela 2023 Mayıs ayında 5 yıl vadeli dolar cinsinden tahvilimizin faizi yüzde 11 çıkmıştı.
Şu anda yüzde 6,5 civarı. Biz şu an piyasadan 5 yıl vadeli borçlanmaya çalışsak yüzde 6,5 borçlanacağız. Halbuki o dönem piyasaya çıktığınızda yani o risk primiyle yüzde 11'den borçlanabiliyoruz. Dış borçlanma maliyetimiz düşmüş neredeyse yarı yarıya. Risk primimiz düşmüş yine aynı şekilde. Biz üstelik bize benzeyen ülkelerden 10 kat risk primini daha fazla aşağı çekmişiz.
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