Mehmet Şimşek: Ocak-Kasım döneminde sanayi üretimi yüzde 3,5 büyüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, sanayi alanında yatırımlarını sürdürüyor.

Yüksek teknolojiden sermaye malına kadar birçok alanda üretim çalışmaları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Şimşek, 2024-2025 aralığındaki sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

"YILLIK BÜYÜME YÜZDE 3,5 OLDU"

Bakan Şimşek, yayınladığı mesajında "Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu.

İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor." dedi.

"2026'DA KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASINI ESAS ALAN POLİTİKAMIZI ARTIRACAĞIZ"

2026 yılı hedeflerine de dikkat çeken Şimşek, "Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır.

"Reform Yılı" ilan ettiğimiz 2026'da, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız." ifadelerine yer verdi.