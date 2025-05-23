Mehmet Şimşek: Piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan geriledi. Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu.