Mehmet Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonları nedeni ile piyasalar güne hareketli başladı.

Dolar (42 lira), euro (45 lira) ve gram altın (4 bin lira) rekor kırarken Borsa İstanbul'da yüzde 5 düşüş yaşandı.

BIST 100'de devre kesiciler geçici süre ile çalıştırılırken, BIST 50'de işleme bir gün süre ile ara verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasaları aydınlatan bir açıklama geldi.

"GEREKEN HER ŞEY YAPILIYOR"

Bakan Mehmet Şimşek, İBB operasyonları sonrasında piyasadaki hareketlenmeye vurgu yapan bir mesaj paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.

YAŞANAN GELİŞMELER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde yıllara yayılan süreçte "rüşvet, tehdit yoluyla para temin eden örgütün lideri" suçlamasıyla ve ayrıca CHP'nin yerel seçimler sürecinde "Kent Uzlaşısı ittifakı" kapsamında terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İmamoğlu da dahil 106 kişi gözaltında bulunuyor.

Piyasaların yakından izlediği bu olayın piyasalara ilk yansıması olumsuz yönde oldu.

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