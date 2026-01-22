Mehmet Şimşek: Rezervlerimiz tarihi zirvesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri tarihi zirvesine çıkarak 200 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı.



Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu.



Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık.



Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz.

DÖVİZ POZİSYONUNDA TOPLAM 280 MİLYAR DOLARI AŞAN İYİLEŞME

Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti.



Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor.

