Mehmet Şimşek: Son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyonunu açıkladı.

Ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

"GEÇEN YILA GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 23 PUAN AZALDI"

Mehmet Şimşek'in enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:

Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.

"TEMEL MALLARDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 24 İLE SON 38 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"