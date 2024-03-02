Mehmet Şimşek, Şubat ayı ihracatını değerlendirdi: Ekonomide dengelenme devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak ocak ve şubat aylarında dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

AA

Türkiye'nin Şubat 2024 ihracatı rekor rakamlarla açıklandı.

Bugün açıklanan verilerine göre şubat ayında aylık ihracat yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara ve yıllık ihracat ise yüzde 1,6 artarak 258 milyar 745 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaretteki olumlu gelişmeler dış ticaret açığında gerilemeye işaret etti.

"2 ayda dış ticaret açığında yıllık iyileşme 13,2 milyar dolar"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yayınladığı mesajında ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz"

Bakan Şimşek, paylaşımında dış ticarette gelinen aşamayı şu ifadelerle gözler önüne serdi:

Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)