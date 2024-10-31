Mehmet Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefinde mesafe katettik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bügün, dış ticaret dengesi ve turizmin üçüncü çeyrek verilerinden oluşan iki önemli gelişme açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu iki veriyi değerlendirdiği sosyal medya mesajında, "Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz." dedi.

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI İYİLEŞTİ"

Bakan Şimşek'in yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüldüğünü belirttiği mesajı şöyle:

Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik. Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti.

İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

"YILLIK CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANININ YÜZDE 1’İN ALTINA GERİLEYECEK"

Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz.