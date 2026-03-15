Avrupa Parlamentosu üyeleri haritada İran'ın yerini gösteremedi

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş bütün dünyaya yansıdı.

İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile fırlayan petrol fiyatları küresel bir yakıt krizine neden oldu.

Avrupa cephesinden savaşın sona erdirilip diplomatik yollara dönülmesi konusunda çağrılar gelirken sosyal medyada yayınlanan bir video tartışma yarattı.

AVRUPALILARA İRAN'IN HARİTADAKİ YERİ SORULDU

Avrupa Parlamentosu üyelerine 'Haritada İran’ı bul' sorusu yöneltildi.

Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu üyelerden gelen cevaplar ise şaşkınlık yarattı.

İRAN DİYE HÜRMÜZ BOĞAZI'NI GÖSTERDİ

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı Benjamin Haddad'a soruldu

Haddad, harita üzerinden İran yerine Hürmüz Boğazı'nı gösterdi.

BULGARİSTAN'A İRAN DEDİ

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emma Rafowicz ise İran diyerek Bulgaristan'ı gösterdi.

Rafowicz daha sonra afallayarak Google'a sorması gerektiğini söyledi.

İRAN'DAN AVRUPA'YA UYARI

France 24 kanalına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini 'İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları' için uyardığını söylemişti.

Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir" demişti.

'İRAN İÇİN GÖZYAŞI DÖKÜLMEMELİ' DEMİŞLERDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran rejiminin 17 bin kişiyi öldürdüğünü öne sürmüştü.

Leyen, "Avrupa'nın odaklanması gereken, mevcut durumun gerçekliğidir. Yani dünyayı, bugün gerçekte olduğu gibi görmek. Açık olmak istiyorum; İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

RUS GAZINA DÖNME İHTİMALLERİ VAR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası enerji piyasasında sert fiyat artışları yaşanırken Avrupa Birliği’nin 2027’de yürürlüğe girecek Rus LNG yasağının uygulanabilirliği yeniden gündeme geldi.