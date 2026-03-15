İçişleri Bakanlığı duyurdu: Araçlarda multimedya yasağı 1 Nisan'a ertelendi

APP PLAKA CEZALARI ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda 'APP' olarak da bilinen standart dışı plakalara cezai yaptırım uygulanmış, ardından kesilen cezalar iptal edilerek, 1 Nisan'a ertelenmişti.

Plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar, rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı bildirilmiş, plaka sahiplerine; standarta uygun hale getirilmek üzere zaman tanınmıştı.

'MULTİMEDYA EKRANLAR'A CEZA UYGULAMASI DEVREYE ALINMIŞTI

Ayrıca araçlardaki 'multimedya ekranları' da mercek altına alınmıştı.

Araçlara sonradan takılan multimedya ekranları ve görüntü cihazlarına yönelik tartışmalı ceza uygulaması, İçişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı resmi duyuruyla askıya alındı.

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak fiiline ilişkin yeni yaptırımlar getirilmişti.

MULTİMEDYA CİHAZLARINA CEZA YAPTIRIMI GELMİŞTİ

Bu düzenleme, özellikle sonradan monte edilen büyük ekranlar, tabletler ve multimedya sistemleri nedeniyle tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürücülerin dikkatini dağıtan bu tür sistemlerin trafik güvenliğini riske attığını belirterek, 1 Nisan 2026 tarihine kadar söz konusu cihazların sökülmesi yönünde çağrı yapmış ve cezai işlem uyarısında bulunmuştu.

CEZAİ YAPTIRIMLAR İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, konunun ilgili taraflarının görüşleri alınarak kanunun tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesi için gerekli yönetmelik çalışması tamamlanana kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanmasının durdurulduğunu bildirdi.

Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen tüm cezai yaptırımların iptal edildiği açıklandı.

1 NİSAN'A KADAR REHBERLİK VE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Öte yandan, araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler ise 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacak.

Bu tarihten itibaren ilgili kanun hükümleri çerçevesinde denetimlere devam edilecek.

BAKANLIK KARARA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMEYİ PAYLAŞTI

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak 'sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak' fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

"HÜKME İLİŞKİN YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI DURDURULMUŞTUR"

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN KANUN KAPSAMINDA DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir.



Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.