Mehmet Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden vergi tahsilatlarının arttığına dair bilgi paylaştı.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaparak 2022'de yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranının geçen yıl yüzde 92,7'ye çıktığını bildirdi.

Verilen bilgilere göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yıl yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 91,2 artarak 4 trilyon 501 milyar lira oldu.

Böylece bütçe gelirleri 2023 yılı bütçesinde öngörülen gerçekleşme tahminlerinin yüzde 5,7 üzerine çıktı.

"Vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat performansının iyileştirildiğini dile getirdiği paylaşımında şu bilgileri verdi:

2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi.

"Borçlular bilgilendirildi"

Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular birebir bilgilendirildi.

"Taksitlendirilme yapıldı"

Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı.

"Öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performans gösterildi"