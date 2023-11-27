Mehmet Şimşek: TCMB'nin yatırım taahhütlü avans kredisi programı önemli Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin duyurduğu "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı"nın önemini vurgulayan bir paylaşım gerçekleştirdi. Şimşek, programla birlikte cari açığın kalıcı olarak azaltılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

Bu programla dış ticarette, yüksek teknoloji ürünlerin üretimine destek verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programı sosyal medya hesabından aktararak Türkiye ekonomisine olan katkılarını gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bugün yaptığı bir açıklamadai programın cari açığı kapatmak için önemine değindi.

"Teknoloji alanları listesini yayınladık"

Yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını; "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" başlığı ile yayınlayan Kacır, şu bilgileri verdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayınladık.

Programın artıları

Bu program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini sağlayacak. Yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek.

"Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz"

Bakan Şimşek ise Bakan Kacır'ın aktarımını alıntılayarak, Merkez Bankası'nın yeni programının önemine şu sözlerle değindi:

Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun.

Merkez Bankası’nın Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine ilişkin kararı:

Yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırılmıştır. Yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecektir.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecektir.