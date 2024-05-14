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Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti

Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de temaslarda bulunacak ve düşünce kuruluşu Bruegel'de düzenlenen etkinlikte Türkiye ve AB ilişkilerine değinen bir konuşma gerçekleştirecek.