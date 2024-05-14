Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti

Türkiye ekonomi yönetiminin, yatırım şartlarını anlatmak ve düzenlenen toplantılarda ülkeyi temsil etmek için kurduğu uluslararası temaslar devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'e gitti.
Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Bakan Şimşek, burada "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katıldı.
AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı başladı
Brüksel’de başlayan AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısına katılan Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de düzenlenen etkinlikte konuşma yapacak.
Mehmet Şimşek temaslarda bulunacak
Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya geldi.
Aile fotoğrafı
Bakan Şimşek, mevkidaşları ile aile fotoğrafı çektirdiHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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