Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da düzenlenen 4. Turizm Yatırım Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bazı boyutlara göre ekonomisini 17 Avrupa ülkesinden daha büyük boyutta bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek konuşmasında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkeler arasında bulunduğunu aktardı.

Mehmet Şimşek, açıklamalarında reel sektörün enflasyon beklentilerinin hala gerçekçi olmadığının da altını çizdi.

"KÖTÜMSER OLMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Şimşek, dezenflasyon programının kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek, "Kurdaki oynaklıkta çok ciddi azalma var. Hizmet enflasyonundaki katılık çok fazla. Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok." şeklinde konuştu.

"TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DESTEK PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm sektörüne yönelik bir destek paketi üzerinde çalışmaların başladığını açıkladı. Şimşek, pakete dair ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır. " dedi.

"TÜRKİYE HIZLI BÜYÜYOR"

Konuşmasında "Türkiye'nin pazarı büyük, altyapısı büyük ve hızlı büyüyor." diyen Mehmet şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bizim coğrafyada AB, Gümrük Birliği, Balkanlar'daki ortak geçmiş, Orta Doğu'yla benzer şekilde, bölgede önemli ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Bize benzer ülkelere göre çok daha iyi performansımız var. Türkiye sadece büyük ekonomi değil, hızlı büyüyen bir ekonomi. Son 20 yılda reel büyüme yüzde 5,5. Altyapıyı önceliklendirdik. 20 yılda 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene 300 milyar dolar civarına çıkacak. 200 milyar dolar daha yatıracağız.

ÖNE ÇIKAN KONULAR

Mehmet Şimşek'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Türkiye'nin pazarı büyük, altyapısı büyük ve hızlı büyüyor.

-Önceliğimiz demir yolları ile ulaşım. Kara ve hava yoluna yeterince yatırım yaptık. Demir yolu ile OSB'leri deniz yoluna bağlamak istiyoruz.

-Her sene üniversitelerden 900 bin kişi mezun oluyor, 430 bin kişi teknik okullardan mezun oluyor. Türkiye'de yetişmiş kaliteli insan konusunda darboğaz söz konusu değil.

-Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji içindeki payı yüzde 59'u aştı. Bu muazzam bir ilerleme ama yeterli görmüyoruz. İlave kapasitenin nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını istiyoruz. Enerjide dönüşüm planlıyor ve uyguluyoruz.

-Türkiye'nin makrodinamik sorunları var. Gidermek için Orta Vadeli Program (OVP) devrede.

-Cari açık geçen sene ortalarında önemli bir sorundu. Milli gelirin yüzde 5.5'i kadar cari açık sürdürülmesi zordu. Cari açığı yüzde 1'in altına düşürdük, endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Cari açığın kalıcı düşük seyretmesi demek liranın istikrarı demek. Cari açığı 20 yılın ortalaması yüzde 4 civarında. Bunu turizmin desteği ile başardık. Gelecek yıl, cari açığı yüzde 2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz.

"TÜRKİYE'DE REZERV YETERLİLİĞİ SAĞLANDI"

-Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. Rezervleri 105 milyar dolar artırdık. Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir.

-Maliye politikası 2025'te daha sıkı olacak, bütçe açığı düşecek.

-Türkiye'de kamu gelirinin bütçe açığına oranı düştü.

-Yeşil dönüşüm bir zorunluluktur. Türkiye olarak yeşil dönüşüm alanında yatırımları artırdı. Sermaye piyasasını geliştirmek istiyoruz. Amacımız verimliliği ve rekabet gücünü artırmak artırmak. Bu konuda kararlıyız. Bütün bu çalışmaları 2025'te hızlandıracağız.

-Yapay zekaya yatırım yapacağız.

-İnşaatta Çin'den sonra Türkiye ikinci sırada. Türkiye savaşan ülkelerin yeniden inşaasında önemli rol oynayacak.

-Türkiye, turizmde ilk 5'inci sırada. Bu muazzam bir gelişme.

-Dünyada bize benzeyen ülkelerin toplam borçluluğuna baktığımızda, Türkiye'nin önünde borcun bir engel olmadığı görülüyor.

-Türkiye'nin 54 ülke ile serbest ticaret anlaşması var.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ 2025'TE GÜÇ KAZANACAK"

-Enflasyonun tek haneye düşmesi programımızın en önemli maddesi. Enflasyonda 2025 yılında düşüş güçlü şekilde devam edecek. Dezenflasyon süreci zaman alıyor, önümüzdeki 2-2,5 yılda enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz.

-Bu yıl enflasyonu yüzde 44 gibi kapatacağız. Bu rakam hedefimizin biraz üzerinde. Artış hizmet enflasyonunun yüksekliğinden kaynaklandı ama elimizdeki verilere göre gelecek sene bu düşecek. 2025 yılında bu düşüş hızlanacak.

-Dünyada da enflasyonun şok öncesine düşmesi 3-4 yıl gibi bir zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek zorlu bir süreç. Kararlılıkla bunu başaracağız. Yatırımcıların ününüzü açacağız. Yatırım finansını artıracağız.

İLGİLİ HABER Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor