Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 3 olurken, enflasyon da yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.

DEZENFLASYON DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu bilgileri verdi: