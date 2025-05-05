Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 3 olurken, enflasyon da yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.
DEZENFLASYON DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu bilgileri verdi:
Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.
Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış