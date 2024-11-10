Mehmet Şimşek'in 'geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evini restore etmesi ve tır filosu kurduğuna ait iddiaların ardından şimdi de geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı doğrultusunda haberler yayınlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir açıklama yaparak, "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarının "tamamen asılsız ve bir algı operasyonu" olduğunu bildirdi.
"ALGI OPERASYONU"
"İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, "doğruluğunun araştırılmadan" kullanıldığı belirtildi.
BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Bakanlıktan, Sözcü gazetesinde yer alan söz konusu iddialara ilişkin şu açıklama yapıldı:
Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz.
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