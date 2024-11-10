Mehmet Şimşek'in 'geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı' iddialarına yanıt

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evini restore etmesi ve tır filosu kurduğuna ait iddiaların ardından şimdi de geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı doğrultusunda haberler yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir açıklama yaparak, "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarının "tamamen asılsız ve bir algı operasyonu" olduğunu bildirdi.

"ALGI OPERASYONU"

"İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, "doğruluğunun araştırılmadan" kullanıldığı belirtildi.

BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Bakanlıktan, Sözcü gazetesinde yer alan söz konusu iddialara ilişkin şu açıklama yapıldı: