Mehmet Şimşek'in Londra toplantısında faiz politikası üzerine yorum yapmadığı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "faiz politikası" haberlerini yalanladı

Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı doğrultusunda açıklamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı bilgilendirmede "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair "izlenim" olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayin Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır." dedi.

"YAPILAN PAYLAŞIMLAR, KAMUYA AÇIK OLAN PARA POLİTİKASI METİNLERİ VE YAYIMLANMIŞ MAKROEKONOMİK VERİLERLE SINIRLI"

TCMB Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin basın duyurusu yayınlayarak, daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, 'daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla; genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, hâlihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır.

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARINA İTİBAR EDİNİZ"

Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz. Kamuoyunun bilgisine sunulur.