Mehmet Şimşek'ten 'ekonomi programı' değerlendirmesi

Sanayi üretimi ile istihdam verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek, paylaşımında sanayi üretiminde sınırlı daralma yaşandığını ve işgücü piyasasında dayanıklılığın devam ettiğini ifade etti.
Bakan Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İŞSİZLİK ORANI MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ OLARAK EKİMDE YÜZDE 8,8 GERÇEKLEŞTİ"
Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.
İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.
"TEMELLERİMİZ YÜKSEK BÜYÜMEYE ZEMİN OLUŞTURUYOR"
Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.
Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor.
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