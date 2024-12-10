Mehmet Şimşek'ten 'ekonomi programı' değerlendirmesi

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Sanayi üretimi ile istihdam verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında sanayi üretiminde sınırlı daralma yaşandığını ve işgücü piyasasında dayanıklılığın devam ettiğini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İŞSİZLİK ORANI MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ OLARAK EKİMDE YÜZDE 8,8 GERÇEKLEŞTİ"

Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.



İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.

"TEMELLERİMİZ YÜKSEK BÜYÜMEYE ZEMİN OLUŞTURUYOR"