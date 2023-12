Haberler



Ekonomi



Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak Verginin tabana nasıl yayılacağı ile ilgili örnekler veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel amaçla kullanılan her türlü yat, kotra ve motorlu özel teknelerden Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi her yıl harç alınacağını açıkladı.