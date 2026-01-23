Memur emeklileri zam farkları hesaplara yatırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Ocak ayı için memurlara verilen yüzde 18,60 zamla birlikte memurlar maaşlarını 15 Ocak'ta almıştı.

Memur emeklileri de Temmuz-Aralık 2025 için maaşları almıştı, ancak Ocak 2026'da hak ettikleri zam farklarını şimdi almaya başladı.

Emekli Sandığı ilk defa maaş bağlanan 10 bin 321 kişiye ise farklı olarak emekli ikramiyesi farkı ödemesi de yapılacak.

Bu kişilere ödenecek toplam tutar ise 2,7 milyar lirayı bulacak.

Harp ve vazife malulleri de unutulmadı.

1,8 MİLYAR EK ÖDEME

Bu kapsamda aylık alan ve 2025 yılı için ek ödeme almaya hak kazanan 58 bin 346 kişiye toplamda 1,8 milyar lira ek ödeme sağlanacak.

ÖDEME NOKTALARI

Tüm ödemeler, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacak ve diledikleri yöntemle tahsil edilebilecek.

En düşük memur emeklisi maaşı, Ocak 2026'da 27 bin 887 TL olmuştu.

DÜN AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira fark ödemesi, bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi fark ödemesi, harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacağı bilgisini paylaştı.