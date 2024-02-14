Memur, işçi, esnaf ve emeklilerin beklentilerini sıraladık Çalışma hayatında olanlar işçi, kamu işçisi, memur, esnaf ve sanatkar statüsünde çalışıyor. Bu kesimin ve emeklilerin mali şartlarının iyileşmesi için yetkililerden talepleri var.

Özel Haber

İşsizler iş arıyor, iş bulanlar şartlarının iyileşmesini istiyor.

Çalışma hayatında olanlar işçi, kamu işçisi, memur, esnaf ve sanatkar statüsünde çalışıyor.

Bu kesimin ve emeklilerin mali şartlarının iyileşmesi için yetkililerden talepleri var.

Türkiye'deki çalışma hayatındaki tüm birimlere ait mevcut durumu, alınan maaşları ve talepleri araştırarak gözler önüne serdik.

Türkiye’de kaç kişi çalışıyor kaç kişi emekli?

Türkiye'de son açıklanan Aralık 2023 verilerine göre yaşayan 85,3 milyon kişiden 32 milyon 56 bin kişi çalışıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Çalışanların içinde asgari ücretle çalışanların sayısı ise 7 milyon kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 5 milyondan fazla memur çalışıyor.

Türkiye’de kendi adına iş yeri olan esnafların sayısı 3 milyon 105 bin 326 kişi.

Türkiye’de 15 milyon 851 bin emekli var.

Türkiye’de 700 bine yakın kamu işçisi bulunuyor.

Bir emekliye düşen çalışan sayısı Eylül 2023 verilerine göre 1,71’e indi.

Türkiye'de çalışanlar ve emekliler ne kadar maaş alıyor?

2024 yılı için alınan ve açıklanan kararlar doğrultusunda ilk 6 ay için en düşük memur maaşı 32 bin 861 lira oldu.

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 lira oldu.

Asgari ücret, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri de en az 10 bin lira aylık alıyor.

Memur, işçi, esnaf ve emeklilerin beklentileri neler?

Emekliler

Emekliler, maaşlarına seyyanen zam, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan daha fazla olması, daha fazla bayram ikramiyesi ve emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi bekliyor.

Bağ-Kur'lular

SSK’lı olanlardan kadınlar 7 bin 200 gün prim ödeyerek 20 yılda ve 58 yaşında, erkekler ise 9 bin gün prim ödeyerek 25 yılda ve 60 yaşında emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Bağ-Kur'lular, SSK'larla aynı şartlarda yani şu an olduğundan 5 yıl daha erken emekli olmak istiyor. Bu konuda çalışmalar başlatılmış durumda.

Bağ-Kur’lular ayrıca vergi ve oda kaydı yaptıkları tarihte sigortalı sayılmak istiyor.

Kamu işçileri

Kamu işçileri, Kamu Çerçeve Protokolü’nde iyileştirmeyi yönelik talebi bulunuyor ve ek zam istiyor.

Asgari ücretliler

Asgari ücretliler, maaşlarına enflasyon koşullarına göre yılda iki kez zam yapılmasını talep ediyor.

Ayrıca işçiler temmuz ayı itibarıyla yüzde 27 vergi dilimine girdi. Bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira civarında kaybı var olduğundan yola çıkarak çok kazanandan çok, az kazanandan da az vergi alınması talebi var.

Memurlar

Memurlar, 1. dereceye 3600 Ek Gösterge çalışmasın başlatılmasını talep ediliyor.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi isteniyor.

Harcırah Kanunu ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin günün şartlarına ve güncel koşullara uygun olarak güncellenmesi isteniyor.

Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi arzu ediliyor.

Koruyucu Giyim Malzemesi kazanımının uygulanması noktasında ortaya çıkan sorunların çözülmesi bekleniyor.