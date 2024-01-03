Memur maaşı ile birlikte değişecek ücret ve ödemeler Yeni yılda asgari ücretle, memur ve emeklilerle birlikte dul ve yetimlerin aylıkları ve buna bağlı olarak sosyal güvenlik destekleri de artacak.

AA

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Memur maaşlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve kıdem tazminatı gibi birçok ödeme de değişecek.

Emekli ve memur zammı, dul ve yetimlerin maaşını da artıracak.

Dul ve yetim maaşları arttı

Dul ve emekli maaşları, SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı kadar artırılıyor.

Açıklanan yüzde 37,57 enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin 317 liraya yükseldi.

Buna göre emekli aylıklarını yüzde 75 hak sahibi dul eş, yüzde 50 hak sahibi dul eş, yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk da alıyor.

En düşük emekli aylığının 10 bin 317 liraya çıkması durumunda yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7 bin 737 liraya, yüzde 50 hissesi olanın 5 bin 158 iraya, yüzde 25 hissesi olanın da 2 bin 579 liraya çıkacak.

2024 bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.

Memurlara yüzde 49,25 zam yapılması halinde 60 bin 258 lira 06 kuruş farkla bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira 46 kuruşa yükselebilir.

Engelli aylıkları

Mevcutta yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2 bin 328 lira, 3 bin 474,54 liraya çıkacak.

Mevcutta yüzde yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 3 bin 496 lira 86 kuruş ödeme yapılıyordu. Bu rakam 5 bin 217,78 liraya yükselecek.

Engelli yakını aylığının da 2 bin 811 lira 87 kuruşa çıkması bekleniyor.

65 yaş aylıkları da artacak

Herhangi bir SGK ya da Bağkur emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı her ay ödeniyor.

65 yaş aylıkları da memur maaşlarına yapılacak artış oranında yükselecek.

65 yaş aylığı mevcutta 3 bin 489 lira olarak ödeniyordu, bu rakam da zamla birlikte 5 bin 207,33 lira olacak.

Evde bakım desteği

Evde bakım desteği ise 5 bin 97,96 lira olarak ödeniyor. Yüzde 49,25 zamla birlikte bu tutar 7 bin 608,70 liraya çıkacak.

Kronik hastalık yardımı 5 bin 97,91 liradan 7 bin 608,68 liraya çıkacak.

Kıdem tazminatı tavanı da yükselecek

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor.

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldığında bu tutarın da 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED ödemeleri)

Çocuk (Okul öncesi): 2 bin 421,53 liradan 3 bin 614,13 liraya

Çocuk (İlköğretim): 3 bin 632,30 liradan 5 bin 421,20 liraya

Çocuk (Ortaöğretim): 3 bin 874,45 liradan 5 bin 782,45 liraya

Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2 bin 421,53 liradan 3 bin 614,13 liraya

Çocuk (Yüksek Öğretim): 4 bin 359 liradan 6 bin 505,80

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.937 liradan 2 bin 890,97 liraya yükselecek.

Evlilik ödeneği

Evlilik ödeneği yani çeyiz parası 45 bin liradan 65 bin 362,5 liraya çıkacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)