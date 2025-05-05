Memur ve emeklilerin dördüncü zam verisi belli oldu

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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 37,86 oranında gerçekleşti.

DÖRDÜNCÜ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak ayı verisi yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu.

EMEKLİLER YÜZDE 13.86'YI CEBE KOYDU

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 oldu.

Bundan sonraki süreçte geriye kalan mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12,29 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için mayıs ve haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

OCAK AYI ZAMLI MAAŞLAR

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL’den 43 bin 698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17 bin 587 TL’den 19 bin 616 TL’ye çıktı.

En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24 bin 82 TL’ye yükseldi.