Memur ve emeklinin gözü haziran ayı enflasyonunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in bugüne kadar açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMUR MAAŞLARI TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

İLK 6 AYDA MEMURA YÜZDE 11,54 ZAM YAPILMIŞTI

2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.