Memur ve memur emeklisi maaşı ile ilgili tüm detaylar

2024'ün Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 19,31 olmuştu.
Asgari ücretin yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 liraya çıkmasıyla birlikte gözler memur ve memur emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranına çevrildi.
Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.
Memur ve memur emeklileri maaşı için toplu sözleşmeden elde edilen hak ve enflasyon farkı hesabı devreye girecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI: YÜZDE 6
Sözleşmeye göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Emekli ve memurların maaş zammı için 6 aylık enflasyonun belli olması bekleniyor.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle maşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı da meydana çıkacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMINA YÜZDE 10,40 ARTIŞ GARANTİ
Buna göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ile toplamda yüzde 10,40'lık bir artış elde etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:
Şu anda en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI:
Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 lira olarak kullanılıyor.
MEMUR MAAŞI ZAM TABLOSU
(Temmuz 2024)
En düşük memur maaşı: 39.206,45 lira
Şube müdürü (Üniversite mezunu) (1/4): 59 bin 467 lira
Memur (Üniversite mezunu) (Lisans 9/1): 40 bin 817 lira
Uzman öğretmen (1/4): 52 bin 568 lira
Öğretmen (1/4): 47 bin 433 lira
Başkomiser (3/1): 58 bin 338 lira
Polis memuru (8/1): 52 bin 816 lira
Uzman doktor (1/4): 97 bin 836 lira
Hemşire (Üniversite mezunu) (Lisans 5/1): 47 bin 909 lira
Mühendis (1/4): 60 bin 663 lira
Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 42 bin 313 lira
Profesör (1/4): 86 bin 378 lira
Araştırma görevlisi (7/1): 57 bin 243 lira
Vaiz (1/4): 49 bin 582 lira
Avukat (1/4): 57 bin 28 lira
Genel Müdür (1/4): 95 bin 495,72 lira
Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 90 bin 638 lira
NOT:
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?
Memurlar maaşlarını ayın 15'inde, memur ekmeklileri 1-5'i arasında alıyor.
Maaşlar 3 Ocak'ta belirleneceği için memur emeklileri maaş farkları daha sonra yatırılacak.
Memur emeklileri 1-5 Ocak 2025'te zamlı maaşlarını alabilecekler. Farkları ise daha sonra ay sonuna doğru yatacak.
Normal çalışan memurlar da 15 Ocak 2025'te maaşlarını alacaklar. Farkları ise daha sonra ay sonuna doğru yatacak.
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