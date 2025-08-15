Memurların 2026-2027 ikinci zam teklifi için kritik görüşmenin saati belli oldu

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ikinci zam teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-Sen başkanlarıyla bugün saat 16.30'da görüşecek.

Kamu görevlileri ve emeklileri işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor.

Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var.

BAKANLIKTA GÖRÜŞECEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin memur ve memur emeklileri için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan ilk zam teklifinin ardından üç konfederasyonun genel başkanlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek.

Milyonlarca kamu görevlisi ve kamu emeklisini kapsayan 2026-2027 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafı ilk teklifini geçtiğimiz günlerde vermişti.

İLK TEKLİF

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlisi ve kamu emeklisine, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerildiğini açıklamıştı.

İkinci teklifin masada olması beklenen görüşme ise saat 16.30’da yapılacak.

Işıkhan’ın teklif sunması halinde masada yer alan konfederasyon genel başkanları gelinen noktaya ilişkin basın açıklaması yapacak.