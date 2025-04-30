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Haber Merkezi

Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB Genel Kurul toplantısında konuştu.

Karahan konuşmasında, son dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti.

"ENFLASYONİST BASKILAR ARTTI"

Fatih Karahan, "Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi" diye belirtirken, "TL'deki değer kaybının sınırlı olması, bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı." dedi.

Karahan, mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların ivedilikle atıldığını söylerken, "Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye belirtti.

"DEZENFLASYONİST SÜRECİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Karahan konuşmasında, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur, Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz." dedi.

Son dönemde küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, 2025 yılı küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdı.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIRIZ"

Fatih Karahan, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin talep göstergeleri, yurt içi talebin ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima ediyor. Bu noktada, talep göstergelerini yakından takip ettiğimizi ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilemesi durumunda, gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim.

"HİZMET ENFLASYONU BELİRGİN YAVAŞLAMA EĞİLİMİNE GİRDİ"

2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi. TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı. Mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ile parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımları ivedilikle attık.

"LİKİDİTE KOŞULLARINI YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur, banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz.

GENEL KURUL

TCMB'nin Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri veya temsilcileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabiliyor.

Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebiliyor.

Toplantıda, 2024 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması ve Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibralarının yanı sıra, 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak Banka Meclisi'nin iki üyeliği ve Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için seçim yapılacak.