Merkez Bankası, faiz kararını 6 Mart'ta verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılda artık 12 değil, 8 faiz kararı açıklayacak.
Merkez Bankası, ocak ayındaki toplantısında 250 baz puan düşüşle politika faizini yüzde 45'e düşürdü.
6 Mart Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak yılın ikinci toplantısında faiz oranının yüzde 45'in altına inmesi beklentisi taşınıyor.
FAİZ KARARINDA ENFLASYON ETKİSİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, son başkanlık yaptığı enflasyon raporu sunumunda, faiz açıklanan enflasyonun faiz kararında etkili olduğunu belirtmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 artarak, yıllık yüzde 42,12 olmuştu.
ŞUBAT ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Sosyal Sigortalar Kurumu"nun (SSK) kamu hastanelerinde katılım paylarında indirim yapmasının enflasyona ciddi etkisi olacağı hesaplanıyor.
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