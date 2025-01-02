Merkez Bankası döviz yükümlülüğü olan firmalara Kur Korumalı Mevduat desteğini kaldırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yaptığı düzenlemeler sürüyor.

2025 Yılı Para Politikası metninde KKM'yi sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası, KKM ile ilgili yeni bir düzenleme daha yaptı.

Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek yürürlükten kaldırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Resmi Gazete'de yer alan TCMB tebliğine göre Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek sonlandırıldı.

Tebliğ hükümleri Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek.

Kur Korumalı Mevduat, 2021 yılının aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk lirasının değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.

Türk lirasının cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk lirasına geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.