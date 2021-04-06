Merkez Bankası mart ayı fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı

TÜİK’in mart ayında TÜFE’nin yüzde 1,08 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 16,19 olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, mart ayında enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklanırken, gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladı.

YÜKSELİŞ, ENERJİ, HİZMET VE TEMEL MALLARDAN KAYNAKLANDI

Rapora göre, enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklanırken, gıda grubunda enflasyon geriledi. Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde martta bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etti.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış eğilimine rağmen eşel mobil uygulaması, enflasyonu sınırlamaya devam etti. Bu doğrultuda, enerji fiyatları yatay bir seyir izlese de grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle belirgin şekilde yükseldi. Hizmet enflasyonu kontrollü normalleşme sürecinin bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim vergisindeki artışın gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artış kaydetti.

Temel mal enflasyonunda ise dayanıklı tüketim malları dışındaki sektörlerdeki gelişmelerle yukarı yönlü seyir korundu. Üretici fiyatları başta petrol ve endüstriyel metaller olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş, Türk Lirası'nda yakın dönemdeki görünüm ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle güçlü bir artış kaydederek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkının enerji grubunda 0,38 puan, hizmet grubunda 0,21 puan ve temel mal grubunda 0,17 puan arttığı, gıda ve alkol-tütün-altın gruplarında ise sırasıyla 0,15 ve 0,03 puan azaldığı görüldü.

SALGIN TEDBİRLERİNİN HAFİFLETİLMESİYLE EĞLENCE HİZMETLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında, diğer hizmetler içinde sınıflandırılan belirli kalemler, enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi. Bu kalemler arasında, özel okul ücretlerindeki yükseliş kaynaklı olarak eğitim hizmetleri öne çıkarken, bu gelişmede geçmiş enflasyona endekslemenin yanında bir önceki yıldaki geçici KDV indirimlerinin sona ermesi de etkili oldu. Ayrıca, salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle eğlence hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkati çekti.

İLAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN MART AYINA SARKAN ETKİSİ ÖNE ÇIKTI

Diğer temel mallar grubunda fiyatlar yüzde 2,84 arttı, yıllık enflasyon da 1,86 puan yükselerek yüzde 16,80'e ulaştı. Bu gelişmede, referans fiyat uygulamasına bağlı olarak şubat ayında gerçekleşen ilaç fiyatlarındaki artışın mart ayına sarkan etkisi öne çıkarken, döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu konuta yönelik bakım-onarım ile kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışları da dikkati çekti.

Enerji fiyatları, martta yüzde 0,09 artarken, tüpgaz ve doğalgaz fiyatları bu dönemde sırasıyla yüzde 2,81 ve yüzde 0,93 yükseldi. Mart ayında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın, eşel mobil ve tavan fiyat uygulamalarının etkisiyle akaryakıt fiyatları yüzde 0,69 geriledi. Öte yandan, akaryakıt yıllık enflasyonu geçen yılın mart ayında gerileyen petrol fiyatlarının oluşturduğu düşük bazın etkisiyle yüzde 14'e ulaştı. Bu gelişmelerle, enerji grubu yıllık enflasyonu 3,61 puan artarak yüzde 12,43'e yükseldi.

TAVUK ETİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZLANDI

Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubunda tavuk eti fiyatlarındaki artışın yüzde 9,79 ile oldukça hızlandığı, son iki aydır kırmızı et fiyatlarında gözlenen belirgin yükselişin ise yüzde 1,46 ile bir miktar hız kestiği gözlendi.

Mart ayında işlenmiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,95 ile kısmen yavaşladı. Uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisinin gözlendiği katı-sıvı yağlardaki artışlar hız kesmekle beraber devam etti. Şeker fiyatlarındaki artışa istinaden şekerleme, çikolata gibi ürünlerde görülen fiyat artışları dikkati çekti.

TÜKETİCİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ÜRETİCİ FİYATLARI KAYNAKLI BASKILAR GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ

Enerji fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri mart ayında da yüksek katkısıyla olumsuz ayrıştı. Dayanıklı tüketim mallarında mobilya fiyatlarındaki artışlar bu dönem de sürdü. Et ürünleri, katı-sıvı yağlar gibi gıda kalemleri ile ilaçlar ve diğer tekstil ürünleri dayanıksız tüketim mallarını sürükleyen kalemler oldu. Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti.