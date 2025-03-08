Merkez Bankası reeskont işlemlerdeki iskonto faiz oranını düşürdü

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Merkez Bankası, vadesine en az 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43,25 avans işlemlerde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildiğini açıkladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Reeskont işlemlerinde daha önce iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25 avans işlem faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak uygulanıyordu.

Yeni oranlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.