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    Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri birlikte artarak, 109 milyar 913 milyon dolara çıktı.
    • 14.04.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 17:18
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    Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri kamuoyunun gündemini meşgul ederken, yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri olumlu gelişmeleri işaret etti.

    Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Nisan haftasında 952 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 861 milyon dolar arttı

    Buna göre, 8 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 861 milyon dolar artışla 67 milyar 718 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Nisan'da 66 milyar 857 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri, 91 milyon dolar arttı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu #1

    Toplam rezervler 109 milyar 913 milyon dolar

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Nisan haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 952 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolardan 109 milyar 913 milyon dolara çıktı.


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