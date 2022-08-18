Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 101 milyon dolar arttı. Rezervler son haftalarda aralıksız olarak artmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos itibarıyla Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın rezervleri döviz ve altın kısmında artış gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 309 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.