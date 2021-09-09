Merkez Bankası rezervleri 119.2 milyar dolara yükseldi

TCMB toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, kamuoyunu meşgul eden verilerden olan rezervleri aktaran "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri" yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ 78 MİLYAR 47 MİLYON DOLAR

Yayınlanan istatistiklere göre, 3 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos'ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 41 MİLYAR 151 MİLYON LİRA

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 119 MİLYAR 198 MİLYON DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):