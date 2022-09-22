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- Merkez Bankası rezervleri toplam 1 milyar 55 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri toplam 1 milyar 55 milyon dolar arttı
- 22.09.2022 - 16:42
- Güncelleme : 22.09.2022 - 17:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, rezervlerin artış trendi devam ettiriyor.
Piyasaların takip ettiği veri 16 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.
Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar arttı
Buna göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi.
Toplam rezervler artışını sürdürdü
AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.