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    Merkez Bankası rezervleri toplam 1 milyar 55 milyon dolar arttı

    TCMB, toplam rezervleri 16 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.
    • 22.09.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:13
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    Merkez Bankası rezervleri toplam 1 milyar 55 milyon dolar arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, rezervlerin artış trendi devam ettiriyor.

    Piyasaların takip ettiği veri 16 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar arttı

    Buna göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi.

    Rezervler

    Toplam rezervler artışını sürdürdü

    AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.


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