Merkez Bankası, Şubat 2024 politika faizini açıkladı! Faiz yüzde 45’te sabit kaldı Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda, bir hafta vadeli repo ihale faiz olan politika faizi kararı belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın göreve geldikten sonra ilk kez başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), şubat ayına ait politika faizi oranına karar verdi.

Kurul, bir önceki toplantıda, aralık ayında yüzde 42,5 olan politika faizini ocakta 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

Değerli Türk Lirası vurgusu

PPK metninde Türk Lirası'nın değerini artırmaya yönelik, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir." kararı öne çıktı.

Faizin sabit bırakılması bekleniyordu

Son kurul kararında, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin sürdürüleceği belirtilmişti.

Şubat ayında yapılan tüm anketlerden politika faizinin sabit bırakılması beklentisi çıktı.

Bu nedenle piyasaların odağında faizin belli olması kadar, karar metninde verilecek mesajlar da bulunuyordu.

Seçimin ardından atılan TCMB faiz adımları

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, enflasyonu düşürmek için faiz artırımı politikası yürütüldü. Buna göre de TCMB politika faizini 2023 Haziran’da 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylülde 500 baz puan, ekimde 500 baz puan, kasımda 250 baz puan, aralıkta 500 baz puan ve 2024 Ocak’ta 250 baz puan olmak toplamda 3 bin 650 baz puan artırdı.

Fiyat istikrarını sağlamak için kararlı duruş mesajı

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için kararlı duruşu sürdürme konusundaki kararlı duruşunu ifade ettiği karar metni şöyle:

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir.

"Jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tuttu"

Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

"Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı sürecek"

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk Lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

“Para politikası duruşu sıkılaştırılacak”

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"Parasal aktarım mekanizması desteklenecek"

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Enflasyon hedefi: Yüzde 5

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

“Enflasyonun ana eğilimi takip edilecek”