Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar yükselişle 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak rekora imza atmıştı.

ÜST ÜSTE İKİ HAFTA REKOR

Merkez Bankası toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar yükselişle 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Böylece Merkez'in rezervleri bir haftada 2 milyar 30 milyon dolar artmış oldu.

TCMB'nin rezervleri altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ ve ALTIN REZERVLERİ

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERVLER

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.