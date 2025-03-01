AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı...

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yapılan açıklamada yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

BÜYÜME SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1’e düşürmüştü.

Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.