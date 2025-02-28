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Ekonomi



TCMB'nin faizi yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor

TCMB'nin faizi yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor TCMB şubat ayında faiz kararı açıklamadı. TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak toplantısından beklentiler de ekonomistlerin katıldığı anketlerin sonuçlarına göre belli oldu.