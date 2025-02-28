TCMB'nin faizi yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılda artık 12 değil, 8 faiz kararı açıklayacak.
Merkez Bankası, ocak ayındaki toplantısında 250 baz puan düşüşle politika faizini yüzde 45'e düşürdü.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucu, 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.
Beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
ANKETE KATILAN EKONOMİSTLERİN HEPSİ AYNI FİKİRDE
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 30
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
FAİZ KARARINDA ENFLASYON ETKİSİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, son başkanlık yaptığı enflasyon raporu sunumunda, faiz açıklanan enflasyonun faiz kararında etkili olduğunu belirtmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 artarak, yıllık yüzde 42,12 olmuştu.
ŞUBAT ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) kamu hastanelerinde katılım paylarında indirim yapmasının enflasyona ciddi etkisi olacağı hesaplanıyor.
Şubat ayı enflasyon verisi de TÜİK tarafından 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
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