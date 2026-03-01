Merkez Bankası'ndan döviz tedbiri kararı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, piyasalarda hareketlilik yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi amacıyla aldığı tedbir kararlarını açıkladı.

TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIŞINA BAŞLANACAK

Buna göre; Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.

VADELİ REPO İHALELERİNE DE ARA VERİLDİ

Merkez Bankası ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

TL UZLAŞMALI DÖVİZ SATIM İŞLEMİ

Vadeli döviz alım-satım işlemleri, bir para biriminin diğer bir para birimi karşısında önceden belirlenmiş bir vade sonunda gelecekteki değerini bugün itibarıyla üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren bir türev üründür.

Bankalar TCMB’den sağladıkları vadeli döviz uzun pozisyonları tezgâh-üstü piyasalarda reel sektöre veya yurt dışı piyasalarda satış yönünde devredebilecektir. Bu bakımdan ürün yurt içi finansal piyasalarda dönem dönem yaşanan dalgalanmalar karşısında artabilen hedge davranışının piyasa oynaklığı üzerindeki etkisini dengelenmede katkı sağlayacaktır.

İlgili ürünün döviz kurlarında gözlenen oynaklıkları yumuşatma yoluyla mevcut politikalara destekleyici yönde yarar sağlayarak fiyat istikrarına katkı verebileceği de değerlendirilmektedir.