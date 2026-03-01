Altının gramı 8 bin liranın üzerine çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmalarıyla yükselen gerilim, altın piyasasını hızlandırdı. Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lirayı geçti. Gümüş fiyatları da 151 liraya çıkarak yükselişe geçti.
İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, piyasalarda hareketlilik yarattı.
Bu gelişmeler Kapalıçarşı'da altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı.
Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lira sınırını aşarken, gümüş fiyatları da tarihi seviyelere yaklaştı.
GRAM ALTIN 8 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI
Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı 5 bin 263 dolar seviyesinde tamamlarken, yurt içinde gram altın resmi ekranlarda 7 bin 450 TL civarında kapanış yaptı.
Savaşın etkisi Kapalıçarşı'da da hissedildi.
Cumartesi sabahı 7 bin 600 lira seviyesinden işlem gören gram altın, gün içinde artan talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti.
Gün içi işlemlerde gram altın 8 bin 17 TL'ye yükseldi.
GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kapalıçarşı'da gümüş fiyatı 151 lira seviyesine çıktı.
Uzmanlar, Ortadoğu'daki gerginliğin büyümesi halinde altın ve gümüşte hareketliliğin sürebileceğini belirtiyor.