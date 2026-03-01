Altının gramı 8 bin liranın üzerine çıktı

İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, piyasalarda hareketlilik yarattı.

Bu gelişmeler Kapalıçarşı'da altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı.

Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lira sınırını aşarken, gümüş fiyatları da tarihi seviyelere yaklaştı.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı 5 bin 263 dolar seviyesinde tamamlarken, yurt içinde gram altın resmi ekranlarda 7 bin 450 TL civarında kapanış yaptı.

Savaşın etkisi Kapalıçarşı'da da hissedildi.

Cumartesi sabahı 7 bin 600 lira seviyesinden işlem gören gram altın, gün içinde artan talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti.

Gün içi işlemlerde gram altın 8 bin 17 TL'ye yükseldi.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kapalıçarşı'da gümüş fiyatı 151 lira seviyesine çıktı.

Uzmanlar, Ortadoğu'daki gerginliğin büyümesi halinde altın ve gümüşte hareketliliğin sürebileceğini belirtiyor.