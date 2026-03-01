DMM: Borsa İstanbul iddiasına itibar edilmemeli

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Borsa İstanbul'a ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Borsa İstanbul'un pazartesi günü kapatılacağı yönünde sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmıştı.

BORSA İSTANBUL İDDİALARINA CEVAP GELDİ

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM açıklamasında ayrıca söz konusu paylaşımlar için yasal süreç başlatıldığını aktardı.

"BU YÖNDE HERHANGİ BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR"

Yalnızca resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirten DMM, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar" dolaşıma sokulmaktadır.



Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

"PAYLAŞIMLAR, PANİK VE GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYI AMAÇLAMAKTADIR"

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.



Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.



Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

"SAĞLIKLI İLERLEYİŞİN DEVAMI İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAKTIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında, vatandaşın spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.



Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir.



Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.



Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.



Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.