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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.