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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 00:19
- Güncelleme : 09.11.2021 - 00:28
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.
TÜM VADELERDE 200 PUAN ARTIRILDI
Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.
TL ZORUNLU KARŞILIKLARINDA ÜST LİMİT YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLDÜ
Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.