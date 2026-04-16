Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 170,9 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 10 Nisan haftasında brüt rezervleri 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara yükseldi.

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla baskı gören rezerv varlıklarında geçen hafta toparlanma görüldü.

Merkez Bankası rezervleri iki haftadır yükselişte

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde de savaş sonrası dönemde ilk kez toparlanma görüldü ve 12 milyar dolar artışla yeniden 30 milyar doların üzerine çıktı.

NET REZERVLER

Net rezervler de 10 milyar dolarlık artışla 55,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

