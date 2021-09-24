Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dövizler bozduruldu

Yüzde 18’e düşen faiz kararı öncesinde döviz bürolarına koşan yatırımcılar, doların yükselmesini bekledi. Merkez’in beklentilerine karşılık verdiğini aktaran yatırımcılar, bürolardan mutlu ayrıldı.

Merkez Bankası, faizi yüzde 18’e çekti, elinde avuncunda eurosu, doları olan dövizcilere koştu.

Faiz kararı öncesinde dolara yatırım yapan bazı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde döviz bürolarının önünde beklemeye başladı.

Doların yükselmesi için saniyeleri sayan ve bu sırada Halk TV'ye röportaj verenlerden biri, ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti.

“KÂR YAPMAK İÇİN BEKLİYORDUK”

Mikrofon uzatılan adam, “Dolar getirdim, TL getirdim. Biraz daha yükselsin, hepsini bozacağım. Sabah 6’dan beri buradayım. 8,80’i bulursa bozacağım. Kâr yapmak için bekliyorduk. Merkez’in düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Mecbur dolar ve euro yapıyoruz.” dedi.

Faiz haram olduğu için Dolar ve Euro yapan vatandaş VİDEO