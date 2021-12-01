Merkez Bankası'nın müdahalesi ve Erdoğan'ın faiz mesajı piyasaları karıştırdı

Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan müdahale etmesinin ardından yüzde 5 değer kaybeden dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajının ardından yeniden güçlendi.

Türkiye ekonomisi kritik günlerden geçiyor.

Döviz kurları, bugün gelen son dakika açıklamaları nedeniyle oldukça dalgalı.

13,51 liraya kadar yükselen dolar kuru, Merkez Bankası'nın 7 yıl sonra ilk kez doğrudan müdahale etmesinin ardından yüzde 5 kadar değer kaybetti ve 12,72'ye düştü.

Aynı anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa,n AK Parti grup toplantısında açıklamalar yapıyordu.

Erdoğan'ın faize karşı net mesajları, piyasalarda etkisini gösterdi.

"HİÇBİR ZAMAN YÜKSEK FAİZCİ OLMADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlı bir şekilde yüksek faizin karşısında duracağını yineleyerek; "Hiçbir zaman yüksek faizci olmadım. Ama siz mandacı tayfasınız. Döviz kuru ve fiyat artışında da aynısını yaptınız. İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun.

"TÜRKİYE YÜKSEK FAİZİ TERK ETTİ"

Türkiye yüksek faizi terk etti. Üretimi, ihracatı önceleyen bir stratejiye geçmiş bulunuyoruz.

Yüksek faiz sistemiyle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Böyle bir durumda Türkiye, önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını yakalayamayacaktır.

Faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizci olmadım VİDEO

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN, FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAN BİR MELANETTİR"

Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımız.

Biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık, başkaları önümüzü keserdi.

Tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kapasite büyütme yarışındayız.

Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dolar, yeniden yükselişe geçti ve 13,36 seviyesine çıktı.

Erdoğan'ın konuşması devam edeken kurdaki dalgalanma devam etti ve bir kez daha 30 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Dolar kuru 13,06 seviyelerinden işlem görüyor.