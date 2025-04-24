Merkez Bankası'nın net rezervleri 38 milyar 631 milyon dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), net rezervleri 18 Nisan ile sona eren haftada 243 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri, 38 milyar 631 milyon dolara geriledi.

Bir önceki hafta bu tutar, 38 milyar 874 milyon dolar seviyesindeydi.

Döviz varlıkları azalırken, altın rezervleri artış gösterdi.

RESMİ REZERV VARLIKLARI

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre, resmi rezerv varlıkları yüzde 0,6 düşüşle 146,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu düşüşte özellikle döviz varlıklarındaki gerileme etkili oldu.

Döviz varlıkları yüzde 6,3 düşüşle 56,6 milyar dolara inerken, altın rezervleri yüzde 3,5 artışla 82,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

IMF REZERV POZİSYONU VE SDR TOPLAMI ARTTI

Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar dolara çıktı.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Önceden belirlenmiş yükümlülükler 57,3 milyar dolar, şarta bağlı yükümlülükler ise 55,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğü bu hafta da 19,8 milyar dolar düzeyinde sabit kaldı.