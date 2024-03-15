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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor TCMB mart ayına ait politika faizini 21 Mart Parşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Toplantı öncesinde yapılan anketlerden biri daha faizin sabit kalması doğrultusunda yayınlandı.