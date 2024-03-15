Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizine önümüzdeki hafta (21 Mart, Perşembe) karar verecek.
Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu.
TCMB'nin 21 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Faizin yüzde 45'te sabit bırakılması bekleniyor
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.
Politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.
Bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de yüzde 45 beklentisi öne çıktı.
Yıl sonu faiz beklentisi: Yüzde 45
AA Finans'ın anketini yanıtlayan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
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